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Güncel
AA 29.01.2024 12:36

Muğla'da deve güreşleri geleneği sürdürülüyor

Muğla'da, Yörük kültürünün önemli bir parçası olan deve güreşleri geleneği devam ettiriliyor.

Muğla'da deve güreşleri geleneği sürdürülüyor

Deve güreşleri Muğla'nın Bodrum, Milas, Yatağan, Menteşe ve Datça ilçelerinde kış aylarında her yıl düzenleniyor. Onlarca devenin güreştirildiği ve heyecanlı anların yaşandığı güreşleri, bölge halkı sabırsızlıkla bekliyor.

Geliri genelde eğitim ve sağlık alanında kullanılan deve güreşleri, sosyal yönüyle de öne çıkıyor. Festival havasında yapılan organizasyonlarda, iyi süslenmesi ve müsabakalarda şampiyon olması devenin değerini belirliyor.

Yatağan ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen festivale hazırladığı devesiyle Nazilli'den katılan Oğuz Yıldız, 3 yıldır baktığı devesini burçak, arpa yarması ve samanla beslediğini söyledi.

Devesinin şampiyonluğunun bulunduğunu belirten Yıldız, "Devemin değeri 5 milyon lira ancak 20 milyon lira teklif etseler yine vermem. Çünkü bu bizim evladımız, çocuğumuz. Biz Yörük'üz ve bu kültür yaşayacak." dedi.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinden güreşlere "Çılgın Berat" isimli devesiyle katılan Gazi Girgin, gözü gibi baktığı devesinin fiyatının 1 milyon lira olduğunu ifade etti.

Denizli'nin Buldan ilçesinden Mehmet Gökçe, "Canbazoğlu" isimli devesinin güreş oyunlarını iyi yaptığını, marifetinin büyük olduğunu dile getirdi.

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Yörük kültürünü temsilen deve güreşlerini geleneksek olarak yaptıklarını ve Çanakkale'den Antalya'ya kadar birçok ilden katılım sağlandığını kaydetti.

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