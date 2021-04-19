İl Jandarma Komutanlığına bağlı 351 personelin katılımıyla Muğla ve ilçelerinde bin 930 işletme ve bin 275 araç kontrol edildi. Sahillerde Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı.

Denetimlerde kurallara uymadıkları belirlenen 82 kişiye 90 bin 774 lira ceza kesildi.

Kontrollerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunuldu.