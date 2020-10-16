Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'da çıkan yangında 6 ahşap ev ile 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir tesiste ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Muğla'nınFaralya Mahallesi Kabak mevkisindeki ahşap konaklama tesisinden dumanların çıktığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bungalov tarzı ahşap evlerde çıkan ve ormana da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında 6 ahşap ev ile 2 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Etiketler: Orman YangınıSon Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 10:36
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