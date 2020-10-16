Merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde yaşayan 2 ailenin çocukları arasında 11 Ekim'de tartışma çıktı.

Çocuklar arasındaki tartışma, bir gün sonra 2 aile arasında silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan M.S. (54), C.S. (23), Y.S. (27), H.S. (59) ve V.S. (22) hastanede tedavi altına alındı.

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlı O.S. ile hastanedeki tedavileri tamamlanan diğer şüpheliler C.S, Y.S, H.S. ve V.S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.S. tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

M.S'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.