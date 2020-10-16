Haber Giriş: Kaynak: AA
Muş'ta 4 katlı iş yerinde yangın
[Fotoğraf: AA]
Muş'ta 4 katlı iş yerinde yangın çıktı.
Minare Mahallesi'nde 4 katlı bir mağazada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından alevler kontrol altına alındı.
Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
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