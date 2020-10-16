Minare Mahallesi'nde 4 katlı bir mağazada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından alevler kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.