Haber Giriş: Kaynak: AA
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polisler, 5 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üzeri ve evlerindeki aramalarda, 251,8 gram esrar, 29,81 gram eroin, 1,53 gram sentetik uyuşturucu ile 0,87 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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