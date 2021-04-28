Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Milas Orman İşletme Müdürlüğüne ait 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ile 20 orman personeli ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplere, Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği gönüllüleri de destek verdi.

Ekiplerin etkili mücadelesiyle kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.