Sonel, tam kapanma dönemine ilişkin tedbirlere yönelik, kentteki ilgili temsilcilerin yer aldığı ve kaymakamların da video konferansla katıldığı toplantı düzenledi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Sonel, tam kapanma sürecinde üretim, tedarik, lojistik hizmetlerinin devam etmesi gerektiğini belirtti.

Sonel, Ordu'da fındık üretimi yapan çok sayıda çiftçi bulunduğunu anımsatarak, çiftçilerin fındık bahçelerinde çalışma döneminde olunduğunu dile getirdi.

Tam kapanma döneminin, fındık bahçelerinin imarı, bakımı ve gübrelemesi için bir fırsat olduğunu aktaran Sonel, "Fındık bahçelerinde yapılacak gübreleme ve bakım çalışmaları fındık veriminin artmasına da fayda sağlayacaktır. Çiftçilerimiz ikametgahları ile çalışacakları fındık bahçesi ve tarla arasında gidip gelebileceklerdir." dedi.

Fabrika sahipleri veya çalışanlarının ise çalıştıkları fabrika ile ikamet ettikleri ev arasında gidip gelebileceğini anlatan Sonel, kolluk güçlerinin yaptıkları denetimlerde bakacakları hususların bunlar olacağını, muafiyetlerin istismar edilmesine fırsat verilmeyeceğine işaret etti.

Sonel, şehir dışından kente gelenlerle ilgili mahalle muhtarlarını hem kaymakamlar vasıtasıyla hem de mesaj yoluyla uyaracaklarını vurgulayarak, "İl dışından gelen vatandaşlarımız 4-5 gün süreyle bireysel tedbirlerini almalılar. Kimseyle temas etmemeliler. Ev gezmeleri yapmamalılar. Bu konuda muhtarlarımız mahallelerine il dışından gelenleri uyarmalılar." diye konuştu.

"Hepimiz sokak hayvanları konusunda hassasız"

Bu süreçte aşısını yaptıracak vatandaşların sağlık kuruluşlarına rahatlıkla gidebileceğini vurgulayan Sonel, "Hastanelerimizde sağlık hizmetleri aksamadan devam edecek. Ancak hastalarımız MHRS sistemi üzerinden mutlaka randevu almaları gerekiyor. Sağlık hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesi için gerekli tedbirleri aldık." ifadesini kullandı.

Sonel, sokak hayvanlarının bakımını bizatihi kaymakamların ve belediye başkanlarının gözetiminde yapılmasını isteyerek, "Hatta yemlerini biz alalım. Hepimiz sokak hayvanları konusunda hassasız. Sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu konuya gereken hassasiyeti gösterelim. Hayvan besleyenlere de gerekli kolaylığı sağlayalım." diye konuştu.

Kaymakamların sahada görünür olmalarını ve sahayı boş bırakmamalarını isteyen Sonel, vatandaşların fırını, marketi bahane ederek eline poşeti alıp sahilde veya sokaklarda dolaşamayacaklarını, cenazelere az sayıda katılım konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini, site yöneticilerinin kendi sitelerini kontrol ve denetimini yapmaları konularında uyarılarda bulundu.

Vali Sonel, il genelinde vaka sayılarında düşüşler olduğunu belirterek, bu süreci de Ordulularla birlikte yürüterek, vakaların daha da düşeceğini beraber göreceklerine inandığını kaydetti.