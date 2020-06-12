Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'da çiçek saksılarında Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Köyceğiz Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Gelişim Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile bahçedeki çiçek saksılarında Hint keneviri bulundu.
Olayla ilgili şüpheli E.S.D. gözaltına alındı.
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