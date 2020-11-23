Datça'da bazı ikametgahlardan hırsızlık yapıldığı ve bir askerin evindeki beylik tabancasının çalındığı ihbarını alan polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Çok sayıda güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin B.G. (17) ve Ş.D. (17) olduğunu tespit etti.

Zanlıların İzmir istikametine gittiklerini belirleyen ekipler, durumu bu ildeki güvenlik güçlerine bildirdi.

İzmir'in Buca ilçesindeki kontrol noktasında polis ekiplerince durdurulan 2 şüphelinin Datça'daki hırsızlık olaylarının faili olduğu anlaşıldı.

Şüphelilerin bulunduğu otomobilde yapılan aramada çalıntı tabanca, şarjör ve mermi ile 3 cep telefonu, fotoğraf makinesi ve kol saati ele geçirildi.

İki zanlı, Muğla'dan gelen polis ekiplerine teslim edildi.