Bolu'da alınan bilgiye göre, Anadolu otoyolunun Bolu kesiminde Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Ticaretinin Önlenmesine" yönelik yapılan çalışma kapsamında şüphelenilen bir araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada araçta bulunan Y.G'nin (26) çantasında yapılan aramada 1 kilogram 274 gram esrar maddesi bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın adliyeye sevk edildi.