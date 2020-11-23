Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 12:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
[Fotoğraf: AA]
Komisyonda, Ticaret Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.
Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Ticaret Bakanlığı ve bağlı kurumların 2021 yılı bütçeleri ele alınacak.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.
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