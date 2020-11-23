Bursa'da kaçak avlanmaları nedeniyle jandarmadan kaçarken Uluabat Gölü'nde mahsur kalan iki kişi kurtarıldı.

Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, Uluabat Gölü'nde kıyı seyir ve kontrol görevi yaparken Arıburnu mevkisinden silah sesi geldiğini duydu. Bunun üzerine söz konusu bölgeye yönelen ekipler, sazlık alanda iki kayık ve kamışlarla gizlenmiş güme (avcı kulübesi) tespit etti ancak kimseye rastlamadı.

Ekipler, kayıkta yaptıkları incelemede 4 tüfek, 116 fişek, 6 canlı ve bir telef olmuş ördek ile çeşitli av malzemeleri ele geçirdi.

Daha sonra jandarmayı arayan K.C. (39) ve I.Ş. (37), ekipleri görünce başka bir kayıkla göle açıldıklarını ancak akıntının etkisiyle suda mahsur kaldıklarını bildirdi. K.C. ve I.Ş'nin bulunduğu konuma yönelen ekipler, avcıları kurtararak kıyıla çıkardı.

Haber verilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, K.C. ve I.Ş'ye kaçak avlanmaktan beşer bin lira ceza uyguladı.