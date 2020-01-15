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Muğla'da 36 düzensiz göçmen yakalandı15 Ocak 2020 Çarşamba 11:06 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 11:07
Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı.
[Fotoğraf: AA]
Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede tespit ettiği lastik botu durdurdu.
Botta yapılan kontrolde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Yemen, Senegal, Suriye ve Filistin uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Limandan karaya çıkarılan düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği belirtildi.
Kaynak: AA