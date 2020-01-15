Güncel
Düzce'de sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü15 Ocak 2020 Çarşamba 10:37 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 10:38
Düzce'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
[Fotoğraf: AA]
Hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü kentin merkezinde sabah sis etkili oldu.
Sürücüler, şehir merkezindeki ana arterlerden Atatürk Bulvarı, İstanbul, Mimar Sinan caddeleri ve Düzce-Kalıcı Konutlar bağlantı yolu ile D-100 kara yolunun Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde sis nedeniyle güçlükle ilerledi.
Trafik ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alırken, sürücüleri dikkatli ilerlemeleri yönünde uyardı.
Öte yandan, kentte soğuk hava nedeniyle ağaçlarda buzlanma ve kırağı oluştu.
Kaynak: AA