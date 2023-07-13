Muğla’da 15 Temmuz’da bazı güzergahlarda yollar kapatılacak

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada “Bu yıl 6.’sı düzenlenen Muğla-Marmaris Ulusal Bisiklet Yol Yarışı nedeniyle 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü saat 08:30 ile 12:30 arası Muğla Menteşe - Marmaris istikametinde bazı yollar araç trafiğine kapalı olacaktır. Yarışın güvenli ve sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi ve sürücüler açısından her hangi bir aksaklığa neden olmaması ve mağduriyet yaşanmaması için; Muğla Marmaris istikametinde, saat 08:30/09:30 arası Menteşe Atatürk Büstü- Cumhuriyet Caddesi-Uğur Mumcu Bulvarı, 09:00/11:00 arası Muğla Bölge Trafik Kavşağı- Gökova Dörtyol Kavşağı, 09:30/ 11:30 arası Gökova Dörtyol Kavşağı-Marmaris şehir merkezi, 09:30/12:30 arası Marmaris şehir merkezi Ulusal Egemenlik Caddesi-Atatürk Caddesi trafiğe kapalı olacaktır” denildi.