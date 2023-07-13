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Güncel
İHA 13.07.2023 13:23

Muğla’da 15 Temmuz’da bazı güzergahlarda yollar kapatılacak

Bu sene 6.sı düzenlenecek olan 15 Temmuz Muğla-Marmaris Ulusal Bisiklet Yol Yarışı nedeniyle 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü bazı yol güzergahları belirli aralıklarla araç trafiğine kapatılacak.

Muğla’da 15 Temmuz’da bazı güzergahlarda yollar kapatılacak

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada “Bu yıl 6.’sı düzenlenen Muğla-Marmaris Ulusal Bisiklet Yol Yarışı nedeniyle 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü saat 08:30 ile 12:30 arası Muğla Menteşe - Marmaris istikametinde bazı yollar araç trafiğine kapalı olacaktır. Yarışın güvenli ve sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi ve sürücüler açısından her hangi bir aksaklığa neden olmaması ve mağduriyet yaşanmaması için; Muğla Marmaris istikametinde, saat 08:30/09:30 arası Menteşe Atatürk Büstü- Cumhuriyet Caddesi-Uğur Mumcu Bulvarı, 09:00/11:00 arası Muğla Bölge Trafik Kavşağı- Gökova Dörtyol Kavşağı, 09:30/ 11:30 arası Gökova Dörtyol Kavşağı-Marmaris şehir merkezi, 09:30/12:30 arası Marmaris şehir merkezi Ulusal Egemenlik Caddesi-Atatürk Caddesi trafiğe kapalı olacaktır” denildi.

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