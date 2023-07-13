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Güncel
İHA 13.07.2023 13:14

Bolu’da FETÖ operasyonu: 2 şüpheli adliyede

Bolu'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları çerçevesinde gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu’da FETÖ operasyonu: 2 şüpheli adliyede

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları çerçevesinde, Afyonkarahisar'da infaz koruma memurluğu yapan O.Y., Bolu İl Sağlık Müdürlüğü çalışanı sağlık teknikeri İ.B. ve Bolu İl Jandarma Komutanlığı’nda astsubay R.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Jandarma Meslek Yüksek Okulu ve Jandarma Teknik Okullar Komutanlığı sınavında örgüt mensuplarının TSK içerisine sızdırıldığına dair bilirkişi raporu bulunan ve belirtilen avantajlı grupta oldukları belirlenen 3 şüpheliye operasyon düzenledi. Şehir merkezi ve Kıbrıscık ilçesinde ekiplerin eş zamanlı yaptıkları operasyonda yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelilerden sağlık teknikeri İ.B. ve astsubay R.A. adliyeye sevk edildi. İnfaz koruma memuru O.Y.’nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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