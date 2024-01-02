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Güncel
AA 02.01.2024 17:05

Muğla'da 15 günde 1791 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla ve ilçelerinde 15 günde, 1791 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 12 şüpheli tutuklandı.

Muğla'da 15 günde 1791 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kentte düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele için çalışma yaptı.

Çalışmalarda, 16-31 Aralık'ta yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 1791 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 12 araç, 6 bot ve 6 tekne motoruna el konuldu.

Düzensiz göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si tutuklandı.

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