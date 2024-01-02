Malatya'da öğrenciler şehitliği ziyaret etti

İl Müftüsü Şahin Yıldırım, şehitliğe, vatan toprağının her zerresinde emeği olan şehitlerin ziyaret edilmesi, şehit ve şehitlik kavramının genç nesillerce daha iyi anlaşılabilmesi adına geldiklerini söyledi.

Bu toprakları vatan kılan, refah ve huzur içerisinde yaşamaya olanak sağlayan şehitlere çok şey borçlu olduklarını vurgulayan Yıldırım, "Şehitlerimizi ziyaret etmekle şehadet duygusu, şehitlerin bu vatan için yaptıkları fedakarlıklar hatırlanıyor. Genç dimağlarda milli ve manevi değerlerimizin oluşmasına katkı sağlanıyor." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ise ülkenin bekası, milletin huzur ve güvenliği uğruna görevleri başında ezanların dinmemesi, bayrağın inmemesi adına toprağa düşmüş her şehidi rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan da şehitlere minnet borçlu olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu, dualar edildi.

Şehitlik ziyaretine kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları da katıldı.