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Güncel
AA 02.01.2024 17:04

Aksaray'da şehitler düzenlenen etkinlikle anıldı

Aksaray'da şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Aksaray'da şehitler düzenlenen etkinlikle anıldı

Aksaray Belediyesi ve İl Müftülüğünce Ulu Cami'de düzenlenen etkinlikte Beştepe Millet Cami İmam Hatibi Fatih Kaya, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu.

Öğle namazı sonrasında Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için İl Müftüsü Veysel Işıldar dua etti.

Vatandaşlara ikramlarda bulunulmasının ardından etkinlik sona erdi.

Programa, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer ve İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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