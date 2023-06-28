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Güncel
AA 28.06.2023 16:47

Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'da tatilciler sahillere akın etti.

Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 26 derece kaydedildiği Akyaka'da yerli ve yabancı turistler sahilleri hareketlendirdi.

Akçapınar, Çınar ve Turnalı sahillerinde de turistler denize girip güneşlendi.

Gökova Körfezi'ne dökülen Kadın Azmağı Deresi'ne düzenlenen turlara katılanlar, teknelerle dereyi gezdi.

Akyaka'daki okullarda eğitim gören yerli ve yabancı sörf tutkunları, uçurtma ve rüzgar sörfü yaparak izleyicilere görsel şölen sunuyor.

Akçapınar sahilinde sörfçülerin rüzgarla dansını tatilciler ilgiyle izledi.

Bodrum

Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının ise 26 derece ölçüldüğü Bodrum ilçesinde de tatilciler Kumbahçe, Paşatarlası, Türkbükü, Torba, Gündoğan gibi sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Kimi vatandaşlar alışveriş yaptı, tarihi ve turistik yerleri gezdi, kimi de Kumbahçe ve Bodrum Kalesi önünde demirli günlük gezi tekneleriyle mavi tura çıktı.

Marmaris

Marmaris'in Uzunyalı, İçmeler ve Turunç plajları ile Orhaniye Mahallesi'ndeki Kız Kumu plajında da yoğunluk yaşandı.

Fethiye

İlçeye gelen tatilciler, Ölüdeniz Mahallesi'ne giden yolda araç kuyruğu oluşturdu. Bazı tatilciler kuyruk nedeniyle araçlarını park ederek sahile yürüyerek ulaştı.

Trafikte aksamaların önüne geçmek için jandarma ekipleri kavşaklarda ve yolda görev yaptı.

Belcekız ile Kumburnu plajlarında sıcak havada serinlemek isteyen tatilciler yoğunluk oluşturdu. Havanın 33 deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü bölgede tatilciler denize girerek serinlemeye çalıştı. Bazıları da su sporları yaptı.

Ortaca

Tatil için Ortaca'nın turistik Dalyan Mahallesi'ni seçenler, günübirlik tekne turlarıyla Dalyan Kanalı'nı gezme ve kaya mezarlarını izleme imkanı buldu. Tekneyle kanal gezisinin ardından İztuzu plajına ulaşan tatilciler denizin tadını çıkardı.

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