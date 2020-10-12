MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdüren hudut kartallarımız, Hakkari ve Van hudut hatlarında kaçakçılara geçit vermedi. Her iki bölgede yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, 55 av tüfeği, 50 pompalı tüfek, 37 bin 750 fişek, 49 kurusıkı tabanca ve 14 bin 630 paket sigara ele geçirildi."

Açıklamada, ele geçirilenlere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.