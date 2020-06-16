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MSB: Hatay ve Van hududunda 12 bin 758 paket kaçak sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay ve Van hududunda 12 bin 758 paket kaçak sigaranın ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Vatana siperdir göğsümüz, hudutlarda gözümüz. Hudut kartallarımız tarafından Hatay ve Van'daki arama tarama faaliyetlerinde 2 bin 880 gram kubar esrar, 12 bin 758 paket sigara, 4 çuval tıbbi ilaç ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.
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