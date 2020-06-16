Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Vatana siperdir göğsümüz, hudutlarda gözümüz. Hudut kartallarımız tarafından Hatay ve Van'daki arama tarama faaliyetlerinde 2 bin 880 gram kubar esrar, 12 bin 758 paket sigara, 4 çuval tıbbi ilaç ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.