İlçeye bağlı Karlık köyünde ormanlık alanda yol kenarında iki kurt yavrusu gören vatandaşlar, çevrede annelerini göremeyince hayvanları alıp Taşova Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Ahmet Erkoç'a teslim etti.

Erkoç'un, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine götürdüğü kurt yavruları koruma altına alındı.

Yaklaşık 1,5 aylık oldukları tahmin edilen kurt yavruları, bir süre bakıldıktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.

Kurt yavrularını bulanlardan Ahmet Esen, köyden ilçe merkezine gelirken kurt yavrularına rastladıklarını belirterek, "Yanlarında anneleri yoktu. Daha çok küçük oldukları için başlarına zarar gelmesin diye aldık. Yavru ve yaralı hayvanlara zarar vermeyelim, yetkililere haber verelim." dedi.