Bilecik Sanayi Rampası istikametinden merkez istikamete seyir halindeki Yasin M. yönetimindeki motosiklet Tugay 1 nolu nizamiye önünde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Cansı D'ye çarparak devrildi.

Yine aynı istikamette seyir halindeki Tuğba A. idaresindeki otomobil ise devrilen motosiklete ve sürücüsüne çarptı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ile yaya Cansu D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.