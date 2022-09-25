Türkiye'nin önde gelen ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de üreticilerin hasat mesaisi devam ediyor.

Bölgede "gündöndü" olarak da anılan ayçiçeğinde ekim yapılan tarlalarda kuruyan ayçiçekleri biçerdöverlerle hasat ediliyor.

Edirne'de yaklaşık 1 milyon 300 bin dekarlık alanda üretimi yapılan ayçiçeğinde hasadın yaklaşık 3 hafta daha sürmesi bekleniyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, bu sezonun çok kurak geçmesine rağmen ayçiçeğinde verimin iyi olduğunu söyledi.

"Erken ve hızlı müdahale yapıldı"

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ise kentte 1 milyon 150 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldığını anlattı.

Aksoy, temmuz ayında Trakya'da ayçiçeği tarlalarında yoğun şekilde çayır tırtılı görüldüğünü, erken ve hızlı müdahaleler ile zararın en az seviyeye indirildiğini vurguladı.

Çayır tırtılının yaklaşık 100 bin dekar alanda görüldüğünü aktaran Aksoy, şöyle konuştu:

"Tarlalarımızı dronlar ile ilaçladık ve çayır tırtılı zararlısını bertaraf ettik. Çok hızlı hareket ettik. Diğer illerde de böyledir çünkü oralarda da çok büyük hasar olmadı. Kırklareli'nde 100 bin dekarda görüldü ama 100 bin dekarın hepsi zarar görmüş değil. Bütün alanı 100 bin dekar olarak alın, bunun da yüzde 1'ini alın. Bu da 10 bin, 20 bin dekar gibi kısmı zarar gördü. Dolayısıyla bize çok büyük bir etki yapmayacak."