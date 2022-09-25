Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar 12:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alanya'da tır ile yolcu midibüsü çarpıştı: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Antalya Alanya'da tır ile yolcu midibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Gökhan Y. idaresindeki tır, İncekum Mahallesi D-400 kara yolunda seyir halindeyken, Arif E'nin kullandığı midibüsle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle midibüs devrildi.
Kazada midibüste bulunan Ö.M.K, N.K. ve A.B. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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