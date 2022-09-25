Dünyanın en büyük geleneksel spor organizasyonu olan ve Türk Devletler Teşkilatı üyesi devletlerin başkanları düzeyinde kararlaştırılan Göçebe Oyunları'nın ilk üçü 2014, 2016 ve 2018'de Kırgızistan'da gerçekleştirildi.

Göçebe oyunlarının 4'üncüsü COVID-19 salgını nedeniyle iki yıl ertelemenin ardından "Osmanlı payitahtı" Bursa'nın pek çok medeniyete ev sahipliği yapan ilçesi İznik'te 29 Eylül Perşembe günü başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra bazı Türk cumhuriyetlerinin devlet başkanları ile bakanların katılması beklenen etkinliklerde yaklaşık 1000 kişiden oluşan halk dansları ekipleri gösterilerini sunacak.

3 bine yakın sporcunun mücadele edeceği dev organizasyon, 2 Ekim Pazar günü sona erecek.