Morityus, çevresel felaketle karşı karşıya
Dünya yeni bir çevresel felaketin eşiğinde. Afrika'nın güneydoğusunda bulunan ada ülkesi Morityus'ta petrol yüklü tanker karaya oturdu. Tankerdeki petrol sızıntısı nedeniyle çevresel acil durum ilan edildi.
Afrika ülkesi Morityus, çevresel felaketle karşı karşıya...
Japon bir şirkete ait Panama bandıralı MV Wakashioadlı tanker, 4 bin tonluk petrolle 15 gün önce karaya oturdu.
Afrika ülkesi Morityus'ta karaya oturan tanker, okyanusa petrol sızdırmaya başladı.
Başbakan Pravind Jugnauth, çevresel acil durum ilan ettiklerini açıkladı.
Petrol sızıntısı okyanus için büyük risk oluşturuyor
Tonlarca petrolün okyanusa karışma ihtimalinin bölgedeki biyoçeşitlilik için ciddi risk oluşturduğu belirtildi.
Yayımlanan uydu görüntülerinde, geminin bulunduğu alanın her etrafında kalın bir petrol tabakası yayıldığı görülüyor.
Ada ülkesi Morityus'un ana geçim kaynaklarının başında turizm geliyor.
Karaya oturan tanker de ülkenin güneydoğusundaki turizm beldesinde yer alıyor.