Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa'da mobilya fabrikasında yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Selimşahlar Mahallesi'nde bulunan mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Kısa sürede yayılan alevleri söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Yangını söndürmek için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden de destek istendiği öğrenildi.
Etiketler: Manisa yangın manisa haberSon Güncelleme: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 09:24
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