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Osmaniye'de traktörün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde freni boşalan traktörün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Yarbaşı beldesi Merkez Mahallesi'nden Burgaçlı köyüne giden Eyüp Dağlı idaresindeki plakasız traktör, freninin boşalması sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Dağlı ile traktördeki Ömer Burkaç ve Ümit Özdemir yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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