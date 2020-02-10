İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlanan tırda, ilkokul öğrencilerine eğitim verildi.

Öğrenciler, tırdaki mobil sınıfta aldıkları teorik eğitimin ardından meydanda hazırlanan özel alanda akülü araç kullandı. Uygulamalı olarak verilen eğitimde öğrencilerin trafikte karşılaşabilecekleri durumlar karşısında yapması gerekenler anlatıldı.

İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nın kentte gelerek eğitimlere başladığını söyledi.

Tırın iki gün boyunca Cumhuriyet Meydanında olacağını ve ilkokul öğrencilerine uygulamalı olarak eğitim verileceği bilgisini paylaşan Karabulut, "Özellikle ilkokul öğrencilerine farkındalığı yaratmak ve trafik bilinci oluşturmak amacıyla iki gün süreyle eğitim vereceğiz." dedi.

Emniyet Müdürü Karabulut, sivil vatandaşların da katılımlarını sağlamak amacıyla kentin en işlek meydanında eğitimi verdiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Karabulut ve beraberindekiler eğitimlerini tamamlayan çocuklara düdük hediye etti.