Dörtyol Kaymakamlığı, Dörtyol Belediye Başkanlığı ve Türk Kızılay'ının ortaklaşa organizasyonuyla, Çaylı Caddesi'nde düzenlenen programda çok sayıda vatandaş kök hücre ve kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Derneği Dörtyol Şube Başkanı Mevlüt Aydın, kampanyanın amacına ulaşmasını temenni ederek etkinliğin 3 gün süreceğini kaydetti.

Emin Taha Satin'in annesi Mefkure Satin de kan veren herkese minnettar olduklarını belirterek ''Bu bir hayat kurtarmak için yapılıyor. Amaç oğlumun veya bir başka lösemi hastasının hayatını kurtarmaktır." dedi.