Haber Giriş: Kaynak: AA
Tufanbeyli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
[Fotoğraf: AA]
Tufanbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Sıcaklığın sıfırın altında 18 dereceye kadar düştüğü ilçede, bazı vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti.
Kimi yolların kapandığı ilçede belediye ekipleri, yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bu arada ilçede soğuk havanın sahipsiz hayvanları da etkilediği gözlendi.
Etiketler: Adana Tufanbeyli ilçesiSon Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 14:53
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