Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda 10 Şubat 2018 tarihinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin için Türkiye Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilciği tarafından mevlit okutuldu.

Havza Garnizon Komutanlığının destekleri ile okutulan mevlit öncesi şehit Şahin'in kabri ziyaret edildi.

Daha sonra ise Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Belediye Meclis Üyeleri Murat Sarp ve Ertan Özkan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat şehit Şahin'in annesi Behiye ve kardeşi Zekeriya Şahin'i evlerinde ziyaret etti.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Şahin'e ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet dilerek, "Bizler de her zaman sizlerin yanındayız. Hüseyin kardeşimiz gibi gençliğinin baharında bu toprağa canını vermiş tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnet ile anıyorum. Bu ülke bizim, bu ülke için canlarından can vermiş herkesin acısı da bizim." dedi.

Ev ziyaretinin ardından Yenice Mahallesi Afet Evleri Camisi'nde mevlit okutuldu.

Türkiye Muharip Gaziler Havza Temsilcisi Saat, geçen yıl başlattıkları uygulama şehitleri unutturmadıklarını ifade ederek, "Amacımız şehitlerimizi unutturtmamak ve ailelerine yanlarında olduğumuzu hissettirmek. Bunun için de şehitlerimizin şahadet tarihlerinde bulundukları mahallelerde mevlit okutarak şehit ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Bu vesile ile gazi kardeşlerimize sağlıklı uzun ömürler dilerken şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine bir kez daha baş sağlığı dilerim." diye konuştu.