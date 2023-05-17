Çok Bulutlu 24ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 17.05.2023 09:37

Miras kavgasında 1 kişi tutuklandı

Uşak’ta aralarında önceden husumet bulunan ailelerin satırlı, bıçaklı ve sopalı kavgasında 4 kişi yaralandı, 4 şüpheli ise ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Miras kavgasında 1 kişi tutuklandı
[Fotograf: İHA]

M.K., kontrolündeki otomobil ile, henüz bilinmeyen bir sebepten husumeti bulunduğu amcası Ö.K.’yi takip etmeye başladı. M.K.’nin babası C.K. ise Gediz Ulu Yolu Caddesi üzerinde farklı bir araçla kardeşinin aracının önünü kesmeye çalıştığı sırada 3 araç maddi hasarlı kazaya karıştı.

Araçlardan inen taraflar yanlarında taşıdıkları bıçak, taş ve sopalarla kavgaya başladı.Çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken kavgaya ayrıca karışan 4 kişi de ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden M.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Ayrıca şüphelilerin vermiş olduğu kavgada önceden ailelerden kalan miras yüzünden kavgalı olduklarını kabul ettikleri öğrenildi.

ETİKETLER
Uşak
Sıradaki Haber
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:26
TCG ANADOLU yeniden İstanbul'da
10:24
Balıkçı gemisi Hint Okyanusu'nda alabora oldu: 39 kayıp
10:14
İşsizlik rakamları açıklandı
10:04
Belçika, Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi vermek istiyor
10:02
Borsa güne yükselişle başladı
10:02
BM, küresel ekonomide uzun süreli düşük büyüme riski öngörüyor
Palandöken’de Kaf Laleleri açtı
Palandöken’de Kaf Laleleri açtı
FOTO FOKUS
Annesini kaybeden 'Bobo' köylüler sayesinde koruma altına alındı
Annesini kaybeden 'Bobo' köylüler sayesinde koruma altına alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ