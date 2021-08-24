Valilikten yapılan açıklamaya göre, Rusya'da düzenlenen 2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda 57 kilogramda dünya üçüncüsü olarak bronz madalya almaya hak kazanan milli güreşçi Elvira Kamaloğlu, beraberinde antrenörü Habip Halepli ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Fatih Çöpür ile Vali Makas'ı makamında ziyaret etti.

Vali Makas, başarısından dolayı milli sporcu Elvira Kamaloğlu’nu tebrik etti.