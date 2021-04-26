Büyük bir başarıya imza atan milli sporcu İzmir'e geldi. Ailesi ve sevenleri tarafından çiçeklerle karşılanan Ferhat Arıcan, "4 ay içinde 2'nci kez Avrupa şampiyonu oldum, sıra olimpiyatlarda" dedi.

Motivasyonunun çok yükseldiğini dile getiren Ferhat Arıcan, "Olimpiyatlarda tarihi bir başarı elde etmek istiyorum. Ülkeme başarı kazandırmak için elimden geleni yapacağım. Koronavirüse yakalandım. Zor süreçti ancak ne mental ne de fiziksel olarak kendimi bırakmadım. Pes etmedim. Önceden olimpiyatlara katılmak hayaldi, şimdi ise madalya hedefliyoruz. Benim bir sözüm vardır; hayallerimizi hedeflerimize dönüştürmeliyiz ve çok çalışmalıyız" dedi.