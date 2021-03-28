Haber Giriş: 28 Mart 2021 Pazar 09:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milas'ta kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Milas ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Hasan Zeken'in kullandığı 48 LG 534 plakalı otomobil, Çamköy Mahallesi'nde Engin Genç idaresindeki 48 AEZ 026 plakalı kamyonla çarpıştı.
Otomobil sürücüsü Zeken, araç içerisinde sıkıştı.
İtfaiye ekibince sıkıştığı yerden kurtarılan Zeken, 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından otomobil kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Trafik Kazası
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