Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ekipleri aldıkları bir istihbaratı değerlendirdi. Ege Mahallesi ve İkiçeşmelik Mahallesi'nde bulunan iki ayrı ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi. H.A., İ.Ö. ve H.B. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Yapılan aramada ise bir miktar kristal diye tabir edilen metamfetamin madde, bir miktar esrar maddesi, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 6 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler yapılan sorgulamanın ardından adli makamlara sevk edildi. H.A. ve İ.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken H.B. isimli şahıs adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.