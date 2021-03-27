Haber Giriş: 27 Mart 2021 Cumartesi 16:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de trafik kazası
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kontrolden çıkan cip, 2 araca ve bir binanın duvarına çarparak durabildi.
Gebze Sultan Orhan Mahallesi Menzilhane Caddes'inde A.O. idaresindeki cip, yokuşta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iki otomobil ile özel bir eğitim kurumu binasının duvarına çarparak durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kazada yaralanan olmadı.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 19:26
- 19:11
- 19:06
- 19:14
- 18:41
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'ta polis denetimlerinde 19 silah ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz