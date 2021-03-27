Gebze Sultan Orhan Mahallesi Menzilhane Caddes'inde A.O. idaresindeki cip, yokuşta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iki otomobil ile özel bir eğitim kurumu binasının duvarına çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazada yaralanan olmadı.