Haber Giriş: 27 Mart 2021 Cumartesi 15:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinin Durupınar köyünde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanacak.
İnebolu Kaymakamı Selçuk Yosunkaya başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçeye bağlı Durupınar köyünün 10 gün süreyle karantinaya alınmasını kararlaştırdı.
Kurul, köyde güvenlik ve sağlık tedbirleri alınmasına, kararlara uymayanlar hakkında adli ve idari yaptırım uygulanmasına karar verdi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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