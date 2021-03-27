Haber Giriş: 27 Mart 2021 Cumartesi 14:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de kamyonet devrildi: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de, geri dönüşüm tesisine ambalaj atıkları taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Yaverpaşa Mahallesi Asri Mezarlık yakınlarında A.D. idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada şoför A.D. ile kamyonetteki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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