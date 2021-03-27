Haber Giriş: 27 Mart 2021 Cumartesi 13:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Çayiçi Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde Hüseyin B. idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi.
Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Hüseyin B, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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