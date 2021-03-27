Haber Giriş: 27 Mart 2021 Cumartesi 13:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (ArşiV)]
Karaman'ın Başyayla ilçesinde bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Başyayla Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla, Büyükkarapınar köyünün 10 gün süreyle karantina altına alındığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada kararlara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacağı hatırlatıldı.
Karar üzerine jandarma ekiplerince köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.
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