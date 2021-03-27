İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Yeni Mahalle Termiye Çayı mevkisinde tekerlekli valiz taşıyan kişiden şüphelendi.

Polisi fark edince valizi bırakıp kaçmaya başlayan şüpheli, bir süre sonra izini kaybettirdi.

Valizi açan polis, spiral makinesi, kerpeten, tornavida, pense, ekmek bıçağı ve keski ile 40 kilogram ağırlığında bakır kablo buldu.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, Yeni Mahalle 41334 numaralı sokakta inşaatı yeni tamamlanmış bir binadan kablo çalındığını belirlendi.

Binadan hırsızlık yaptığı belirlenen C.E, gözaltına alındı. Zanlının, çaldığı kablo ve malzemeleri taşıdığı tekerlekli valizi de bir başka adresten çaldığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli C.E tutuklandı.