Evinde rahatsızlanması sonucu yaşamını yitiren Alparslan için, 2. Gümüşkesen Cami'sinde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Alpaslan'ın ailesi, CHP Muğla Milletvekilleri Süleyman Girgin, Suat Özcan, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas Garnizon Komutanı Albay Emel Demiryakan, Milas Emniyet Müdürü Erman Akkaya, Milas Jandarma Komutanı Yarbay Hayrettin Fidan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Burada kılınan namazın ardından Alparslan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerler tarafından cenaze aracına taşındı. Alpaslan daha sonra Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Alparslan'ın ölümüyle büyük bir üzüntü yaşadıklarını ifade eden Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi Başkanı Mehmet Sarban, Mustafa Ali Alparslan'a Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına da başsağlığı diledi.

Sarban, ilçede yaşayan 16 Kore gazisinin kaldığını kaydetti.

Milas Garnizon KomutanıDemiryakan, Alparslan'ın oğlu Nail Alparslan'a Türk bayrağı vererek başsağlığı diledi.

Alparslan'ın,ilçede 35 yıl muhtarlık yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA