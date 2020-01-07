Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüt adına kentte faaliyet gösterdiği iddia edilen silahlı terör örgütü DEAŞ'e yönelik soruşturma kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü DEAŞ'e yönelik soruşturma kapsamında, örgüt adına kentte faaliyet gösteren 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 26 Aralık'ta şüphelilerin evleri ve illegal eğitim kurumlarına düzenlenen operasyonda 8 kişiyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA