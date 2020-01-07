Osmaniye'yi Uluslararası Tanıtma Derneği (OSTADER) üyeleri, E90 otoyolu Osmaniye gişeleri yakınındaki uygulama noktasında sürücü ve yolculara kenti tanıtan broşür ile yer fıstığı verdi.

Dernek Başkanı Bahri Çolpan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin tanıtımı için "Fıstık Günleri" etkinliği yapıldığını belirtti.

Dernek olarak kentin tanıtımı için çalıştıklarını ifade eden Çolpan, bu kapsamda Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla sürücü ve yolculara toplam 50 bin paket yer fıstığı dağıttıklarını söyledi.

Kaynak: AA