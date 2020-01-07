Güncel
Düzce'de otomobil binanın önündeki boşluğa devrildi07 Ocak 2020 Salı 16:18 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 16:18
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde apartmanın önündeki boşluğa devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
[Fotoğraf: AA]
Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi'nde seyreden İmat Ü. (75) yönetimindeki 81 KA 558 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine apartman ile yol arasındaki yaklaşık 2 metrelik boşluğa devrildi.
Otomobil sürücüsü Demir, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza, araçta hasara neden oldu.
Kaynak: AA